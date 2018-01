Tutto pronto per l'incontro con i Maneskin: ecco come potere fare una foto con loro

Sale l’attesa per i Måneskin, la band romana rivelazione del programma televisivo X Factor che approderà al Quasar Village di Corciano, sabato 27 gennaio alle 17, per l’unica tappa umbra dell’instore tour 2018. Damiano (cantante e frontman), Victoria (bassista), Thomas (chitarrista) ed Ethan (batterista) firmeranno le copie dell’Ep di debutto ‘Chosen’. Per accedere al palco e incontrare i propri beniamini sarà necessario dotarsi del cd (uno per persona) e del pass elimina code ritirabile il giorno dell’evento dalle 9 in un’apposita postazione all’ingresso del centro commerciale.

Niente selfie dal palco però perché è previsto un fotografo ufficiale mentre gli scatti ‘fai da te’ saranno permessi solo dalla platea. Dai Måneskin si passa agli eventi legati al Carnevale in collaborazione con l’associazione di promozione sociale Carnevale ‘I rioni’ di San Sisto che curerà i laboratori per bambini in programma sabato 27 e domenica 28 gennaio, venerdì 2, sabato 3, giovedì 8 e sabato 10 febbraio dalle 16 alle 19 (il 28 gennaio e il 10 febbraio anche dalle 10 alle 13).

C’è, inoltre, la quarta edizione della competizione artistica ‘Colora il Carnevale di allegria’, riservata a tutte le scuole dell’infanzia della provincia di Perugia che sono state invitate a realizzare opere con colori, colla e cartone da applicare sulle casette in legno del Quasar Village, ispirate al tema ‘Riciclando con fantasia, rispettiamo l’ambiente!’. A tutti gli istituti partecipanti verrà consegnato in premio un kit contenente materiale didattico mentre il lavoro più meritevole si aggiudicherà un buono del valore di 300 euro da spendere nei negozi del centro. La premiazione finale si terrà sabato 10 febbraio quando è in programma anche la sfilata dei carri allegorici organizzata da ‘I rioni’ di san Sisto cui è abbinata l’estrazione della lotteria che avverrà proprio in questa occasione.