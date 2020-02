Centro Commerciale Castello, nel fine settimana Carnevale kids lab per i piccoli

In occasione del gran finale di Carnevale, da giovedì 20 a domenica 23 febbraio, al Centro Commerciale Castello andrà in scena il ‘Carnevale kids lab’, un evento dedicato ai più piccoli con laboratori creativi, trucca bimbi e modellatori di palloncini. Nella giornata di giovedì ci sarà il laboratorio per realizzare le maschere di Carnevale mentre il venerdì simpatici clown colorati; il sabato sarà dedicato alla costruzione del Puzzle di Carnevale ed è prevista anche una sfilata di maschere. Infine, la domenica pomeriggio gran finale con le magie del mago Kenzo. L’appuntamento è da giovedì a sabato alle 16 mentre la domenica alle 16.30.