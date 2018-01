Morandi a Perugia: l'eterno ragazzo incontrerà i suoi fan

Un ospite davvero speciale è atteso al Centro Commerciale Collestrada: Gianni Morandi sabato 13 gennaio, alle 17.00 salirà sul palco di Collestrada per firmare le copie del suo ultimo CD “d'amore d'autore” e incontrare i fan.

Amatissimo e intramontabile musicista, con le sue canzoni senza tempo ha emozionato generazioni di fan. E' ora pronto ad affrontare il suo nuovo tour, che dal 22 febbraio lo porterà in tante città italiane, in cui oltre ai brani più recenti proporrà i suoi successi storici. In attesa della tappa in l'Umbria prevista per il 9 marzo al Palaevangelisti di Perugia, l'eterno ragazzo ha scelto il Centro Commerciale Collestrada per presentare il suo lavoro più recente "d'amore d'autore".