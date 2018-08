Torna a Trevi l'evento estivo "Cena in Piazza" e quest'anno si tinge di bianco. I dettagli della serata

L’evento estivo Cena in Piazza, che si svolge ogni anno, si ripete Sabato 4 agosto p. v. alle ore 21 in Piazza Mazzini a Trevi. La cena, promossa dalla Pro Loco di Trevi, il Comune di Trevi e l’Associazione Vo. La. Trevi, si inserisce nella serie di eventi culturali “Estate a Trevi”.

Come ogni anno, la Cena in Piazza avrà un tema e quest’anno sarà quello della “Cena in Bianco” con un allestimento all’italiana curato dall’Associazione Vo.La Trevi. Sarà richiesto un dress code, l’abbigliamento sarà infatti total white, tutti vestiti di bianco per un ritorno al passato, in una serata di divertimento, accompagnata da buona musica e buon cibo.