Bastia Umbra, cena a base di canapa e reggae: appuntamento il 31 gennaio

Cena a base di canapa e reggae a Bastia Umbra, il 31 gennaio, allo Studio 75. Serata con la partecipazione dell’associazione Canapamo, prodotti alimentari “Le Canapaie”, prodotti espositivi “HempZone Perugia/Ponte San Giovanni e “Pausa caffè Bastia Umbra”.

A seguire djset di Mr.Joint Selecta, ingresso 8 euro a persona con consumazione.

Menù cena 30€ con bevande incluse

Aperitivo di benvenuto:

Frittini pastellati con farina e birra di canapa

Focacce alla canapa sfiziose

Pizze con impasto alla canapa

Polpette di lenticchie e canapa

Finger food: humus di barbabietola rossa all’olio di canapa

Insalatina di finocchi e arancia condita con olio di canapa



Antipasto

Tortino di patate e zucca gialla con cuore fondente, cavolo verza stufato fonduta di canapa



Primo

Riso carnaroli cotto in brodo di canapa con tartare di gamberi e lime



Tonnarelli in salsa caponata cipolla croccante di Cannara e gocce di parmigiano fuso



Secondo

Medaglione di ghiandarolo in salsa canapa

Con verdure croccanti



Semifreddo cannabis e cioccolato

Info e prenotazioni cena 3460161707