Cena di solidarietà per la lotta al cancro: come aiutare la ricerca medica

Una serata fra amici che coniuga solidarietà e aiuto concreto. È quella organizzata dall’associazione ‘Amici della radioterapia oncologica’ onlus (Aronc) venerdì 9 febbraio, alle 20.30, al ristorante ‘La casina rossa’ in strada Pievaiola 198/a a Perugia. Una cena con ballo e con l’intrattenimento musicale di Francesco Conte, ospite della serata, che ha l’obiettivo primario di raccogliere fondi.



“L’Aronc di Perugia – spiegano dall’associazione –, sostiene la ricerca scientifica in ambito radioterapico finalizzata ai trattamenti oncologici. La sua missione consiste nel finanziare la formazione di giovani medici e fisici specializzati e specializzandi in radioterapia oncologica, tecnici sanitari di radiologia medica e infermieri, consentendo loro la partecipazione a corsi, congressi, convegni e progetti scientifici. Siamo, inoltre, impegnati nel miglioramento dell’assistenza sanitaria ai pazienti oncologici e nella diffusione dell’informazione medico scientifica a favore di corretti stili di vita”.

Il costo d’ingresso alla serata è di 40 euro. Per informazioni e prenotazioni contattare la segreteria al 334.3995833