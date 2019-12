L'Albero sull'acqua supera quota 8mila. E anche Forbes ne parla

L’Albero di Natale disegnato sull’acqua di Castiglione del Lago conquista. Inaugurato sabato scorso, alla presenza di Rossella Brescia, del sindaco Matteo Burico e delle autorità locali, sono stati circa 7.200 gli ingressi nel week end e altri 1.350 nei primi tre giorni della settimana in corso.

E anche la prestigiosa rivista Forbes, nella versione americana online, suggerisce Castiglione del Lago come meta per passare il Natale in Italia.

"Il successo è grandissimo – ha affermato soddisfatto il presidente di “Eventi Castiglione” Marco Cecchetti – non solo per il numero di visitatori ma anche per i giudizi estremamente positivi di coloro che lo hanno visto dal vivo: Castiglione, insieme a Gubbio e ad altri centri umbri, in questo Natale contribuisce attivamente alla promozione e al rilancio dell’immagine della nostra regione. E voglio ringraziare l’Amministrazione comunale che ha creduto in noi e tutto il Consiglio comunale castiglionese per l’unanime appoggio al nostro progetto".

Un’esperienza unica e suggestiva, una vista mozzafiato che solo dal “poggio” di Castiglione del Lago si riesce ad apprezzare in tutta la sua bellezza. "Le bellissime foto e i video che stanno girando il mondo – sottolinea Cecchetti - non riescono a dare bene il senso, l’emozione e la profondità che l’installazione riesce a dare".

Un’impresa che è costata un importante investimento all’associazione e tanto lavoro volontario di decine e decine di castiglionesi, tutti uniti nell’inseguire questa “follia”. A essere folli in effetti sono anche i numeri, che danno il valore aggiunto all’intera opera. Parliamo di un chilometro di lunghezza, quasi 100 pali portanti piantati nel fondo del lago, 2.590 lampadine LED perimetrali, 50 lampade interne e ben 5 chilometri di cavo.

Si sono scatenati centinaia di fotografi e di operatori video, dilettanti e professionisti. Dalle riprese dai droni, postate nelle pagine Facebook ufficiali e che stanno girando il mondo, si può vedere l’Albero di Natale perfettamente inserito nello spettacolare contesto naturale e cromatico della Rocca Medievale e del Centro Storico di Castiglione. “Luci sul Trasimeno” infatti è un suggestivo percorso che offre ai visitatori non solo l’Albero ma un maestoso Presepe Monumentale, il “video mapping” che racconta la storia di Castiglione del Lago proiettandola sul Mastio (la torre più alta del castello) e tanti gli spettacoli nel Teatro della Rocca nei giorni festivi e prefestivi: una magia che ha acceso di meraviglia l'intero borgo di Castiglione del Lago.

Ma “Luci sul Trasimeno” è anche un articolato programma di eventi, di spettacoli, di luci e di intrattenimento per l’intero mese, che sta animando con stile e calore uno dei Borghi più Belli d’Italia con ambientazioni da favola che regala suggestioni uniche. Tutti i week end dal 7 dicembre al 5 gennaio, e dal 24 al 26 dicembre, potranno divertirsi con “Favoloso Babbo Natale”, “Storie sotto l’Albero”, racconti e laboratori per i più piccoli organizzati nel pomeriggio, “Castiglione del LEGO” e una pista di ghiaccio in funzione ogni giorno per tutto il mese.