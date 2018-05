Castiglione del Lago: capitale del cinema ad ottobre con un compleanno speciale

La Rivista del Cinematografo, il più antico mensile italiano di critica cinematografica (edita dalla Fondazione Ente dello Spettacolo), festeggia i 90 anni a Castiglione del Lago.

L’evento con tutte le sue iniziative è stato presentato oggi a Perugia presso il Palazzo Arcivescovile alla presenza di mons. Paolo Giulietti, Vicario generale dell’Arcidiocesi di Perugia Città della Pieve, mons. Davide Milani Presidente della Fondazione Ente dello spettacolo e direttore del Cinematografo, Sergio Batino Sindaco di Castiglione del Lago e Piero Sacco gestore del cinema teatro Caporali di Castiglione del Lago. Nel suo intervento mons. Giulietti ha ribadito l’importanza dell’iniziativa: “Ha due meriti fondamentali: portare il cinema sul territorio e far percepire il potenziale educativo e sociale di questo strumento. Va a interessare un territorio dove non si fanno troppe iniziative ma che ha memorie importanti dal punto di vista ecclesiale, culturale e civile e che va valorizzato e che merita un'attenzione al patrimonio diffuso, anche per i piccoli centri".



Il programma di questa nuova iniziativa è stato presentato da mons. Milani: “I festeggiamenti per i 90 anni della Rivista del Cinematografo non saranno un momento autocelebrativo, ma un'occasione d'incontro per tutti coloro che amano il cinema e un'opportunità di promuovere un territorio che amiamo tantissimo, Castiglione del Lago. Verranno a Castiglione molti protagonisti del cinema italiano, dall'editoria, della filiera cinematografica, per affrontare la questione del futuro della comunicazione della settima arte. E’ prematuro ora fare nomi anche se possiamo già annunciare la presenza di Alberto Barbera, direttore del Festival di Venezia, Giacomo Poretti, Gianni Riotta. Proporremo 4 anteprime cinematografiche con la presenza di attori e registi, un seminario di studio sul futuro del cinema con critici, registi, produttori, comunicatori e attori. Diversi i momenti formativi: coinvolgeremo gli insegnanti di tutta Italia per un corso intensivo su come usare il cinema a scopo didattico e con le scuole del territorio organizzeremo percorsi di educazioni all'immagine e di prevenzione del cyberbullismo. Per tutti i giorni dell’iniziativa la trasmissione cult di cinema Rai Radio 3 Hollywood Party trasmetterà in diretta da Castiglione.



Il sindaco di Castiglione del Lago Sergio Batino ha dichiarato: "Non potevamo non dare la nostra disponibilità ad una istituzione e ad una manifestazione così importante. L'Umbria e l'Italia sono costituiti da centri medio-piccoli. I centri storici vivono se vi portiamo iniziative come questa che possono tornare a farli vivere. Castiglione è molto legata al cinema di qualità grazie alla sua sala Caporali che sosteniamo. Questo festival sarà un'ulteriore ciliegina che mettiamo su questa visione."

Il direttore del cinema Caporali Piero Sacco ha definito la sua sala "un cinema di campagna, ma cerchiamo di fare programmazione di qualità. Questa iniziativa valorizzerà la sala e nasce con un'idea di partecipazione collettiva.