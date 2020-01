Luci sul Trasimeno, l'albero da record sull'acqua si spegne: boom di visitatori a Castiglione del Lago

Cala il sipario sullo spettacolo dell’albero sull’acqua più grande del mondo al Trasimeno. È stato un mese ricco di divertimento e magia per centinaia di migliaia di turisti a Castiglione del Lago che hanno partecipato alla prima edizione di “Luci sul Trasimeno”. L’assoluto protagonista dell’evento è stato senza dubbio l’Albero di Natale disegnato sull’acqua più grande del mondo, ammirato da oltre 70.000 spettatori paganti, mentre nel centro storico di Castiglione sono arrivati, anche solo per un caffè o per una pizza, oltre 250.000 mila visitatori nei 30 giorni della manifestazione, secondo una stima attendibile. Circa 40 sono stati i gruppi che hanno animato gli spettacoli alla Rocca e quelli gratuiti per le vie e le piazze del centro storico; oltre 100 i volontari nel percorso del Poggio impiegati per l’assistenza degli spettatori.

Ieri sera si è svolta la Cerimonia di Spegnimento dell’albero alla quale hanno partecipato circa 2.000 persone. È stata un “evento nell’evento” con un originale spettacolo di musica e luci proiettate nell’acqua che ha catturato l’attenzione, con un forse atteso misto di gioia e di malinconia per la grande festa che si stava concludendo. «Questa non è una fine, ma l’inizio di una nuova avventura» ha dichiarato Marco Cecchetti, presidente di Eventi Castiglione del Lago che ha celebrato lo spegnimento insieme al sindaco di Castiglione del Lago Matteo Burico.

“Vorrei rassicurarvi tutti – ha dichiarato Matteo Burico -: questa non è la cerimonia di chiusura ma è l’inaugurazione di una nuova Castiglione del Lago, una nuova speranza per Castiglione che si è presa per mano e ha sognato e realizzato qualcosa di difficile e complicato. Ce l’abbiamo fatta tutti insieme e io lo dico sempre: la vera scommessa non sono quelle lampadine che vedete ancora accese per pochi minuti ma sono i castiglionesi che hanno ritrovato l’orgoglio di credere in un sogno. Quindi grazie a tutti voi, grazie all’associazione Eventi, grazie agli oltre 100 volontari che hanno lavorato al freddo e al vento per accogliere con il sorriso le persone. Voglio poi ringraziare tutta la struttura del Comune e in particolare il presentatore di questa serata, Claudio Juhasz, che è anche il responsabile della squadra del verde pubblico che ha trasformato il nostro Poggio in un luogo meraviglioso. Ciò che abbiamo fatto in questi ultimi 30 giorni è solo un piccolo passo, è l’inizio di una più grande scommessa: la ricostruzione di una grande comunità unita e solidale che ha voglia di credere in sé stessa. Oggi è la fine delle feste natalizie ma è l’inizio di una nuova Castiglione del Lago”.