Castiglione del Lago: inizia la lunga festa di San Domenico con il raduno multiepocale dei gruppi storici. I dettagli

L’8 agosto, giorno in cui la Chiesa ricorda San Domenico di Guzman, a Castiglione del Lago si celebra la ricorrenza con grande fasto poiché a questo santo è legato il nome della famiglia della Corgna che tanto importante fu per la storia del paese.

La duchessa Eleonora de Mendoza, moglie dell’ultimo della Corgna, il duca Fulvio Alessandro, si rivolse a San Domenico perché la guarisse da una terribile cancrena che da anni le divorava il braccio destro ed ottenne, dopo una tremenda operazione chirurgica, il miracolo della guarigione, nel 1638. Fu in memoria di questo miracolo e per ringraziare San Domenico che i duchi fecero erigere, dedicata a San Domenico, la cappella che da allora ha sempre rappresentato il cuore affettivo e religioso del paese: da quel lontano 1638 ogni anno una processione di ringraziamento si snodò per le vie del paese a perenne devozione. In quello stesso anno nacque la Confraternita di San Domenicoche ancora oggi, in ottemperanza al proprio statuto, oltre a promuovere iniziative di carattere educativo e culturale, di assistenza ed accoglienza in varie forme in spirito di carità fraterna, persegue un ambizioso progetto per reperire fondi finalizzati al recupero, al restauro e al mantenimento della chiesa di San Domenico e dell’annesso spazio espositivo di arte sacra in Castiglione del Lago. In particolare attualmente lo sforzo è legato al restauro di un prezioso organo ed al rifacimento del pavimento della chiesetta.



Dal 3 all’11 agosto 2018 Castiglione del Lago vedrà quindi diversi e importanti eventi coronare la Festa di San Domenico, tutti accompagnati dalla sensibilità, dalla buona volontà e dall’appoggio dei singoli cittadini e delle varie associazioni paesane, a sostegno di un percorso cominciato ormai tanti anni fa. Si inizia con "Raduno multiepocale dei Gruppi Storici" con rappresentanti provenienti da diverse parti d’Italia che arricchiranno le serate dal 4 al 6 agosto, mentre il gruppo musicale de “Gli Stemperati”, giovani preziosi talenti, aprirà il 3 agosto i festeggiamenti con un concerto di musiche rinascimentali e barocche che si svolgerà nella nuova piazzetta di via del Forte, antistante al palazzo comunale "Ex-Scuole Elementari".



Il 7 agosto il gruppo storico della Confraternita di San Domenico “Gli Orti di Mecenate”, nato per rievocare storicamente la processione in onore di San Domenico, snoderà il suo corteo per le vie del paese e così come volle il poeta Cesare Caporali attraverso il suo componimento che dà il nome a tale gruppo, esalterà non solo l’antica bellezza dei giardini del palazzo ducale di Castiglione del Lago ed il paese tutto, ma farà rivivere un’atmosfera che riporterà indietro nel tempo, attraverso costumi, danze, musiche del XVII secolo. L’8 agosto, giorno della Festa del Santo, messa solenne in San Domenico con la distribuzione del tradizionale pane benedetto e nei giorni seguenti, oltre la usuale cena per il restauro prevista per il 9, ci sarà l’intervento di artisti e narratori per le vie del centro storico anche nelle serate del mercatino rinascimentale fino all’11 agosto.

Il ricco programma elaborato e organizzato dalla Confraternita, si è reso possibile grazie alla collaborazione del Comune di Castiglione del Lago, all’AVIS comunale, al Gruppo folkloristico “Agilla e Trasimeno”, alla coop Lagodarte ma soprattutto grazie alla partecipazione di tutti, singoli cittadini, commercianti, artigiani, associazioni che, ciascuno in modo volontario e secondo il proprio talento, ha contribuito a completare il mosaico iniziato qualche anno fa. (AKR)