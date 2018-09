Castiglione del Lago diventa Capitale del Cinema per 4 giorni: tra i super ospiti anche Michele Placido

Gianni Amelio, Michele Placido, Antonio Albanese, Elena Sofia Ricci, Antonietta De Lillo, Lino Guanciale e Francesco Patierno sono alcuni tra i protagonisti del grande schermo presenti a Castiglione Cinema 2018. Proiezioni e incontri che affiancheranno alle star cinematografiche personaggi del calibro di Gianni Riotta, Tiziana Ferrario, Alessandro Zaccuri e Daniele Bellasio.

Non bastava una semplice festa per ricordare i 90 anni della Rivista del Cinematografo, il più antico mensile in Italia che racconta la settima arte, ma la Fondazione Ente dello Spettacolo ha inventato un vero e proprio festival “Castiglione Cinema – RdC incontra” che dal 4 al 7 ottobre animerà le piazze e il cinema di Castiglione del Lago (PG).

La quattro giorni proporrà spazi dedicati alle rassegne cinematografiche con registi e attori dei cast, incontri in piazza che saranno dei veri e propri momenti di confronto in cui il cinema sarà il filo conduttore di un discorso più ampio sulla società e la politica, percorsi formativi dedicati ad alunni delle scuole e ai docenti e la consegna di premi a registi, attori che hanno saputo rinnovare e in alcuni casi persino reinventare la settima arte.

Tutti i dettagli dell’evento saranno svelati lunedì alla presenza di Marco Vinicio Guasticchi - Vicepresidente Assemblea Legislativa Regione Umbria, Mons. Davide Milani – Presidente Fondazione Ente dello Spettacolo; Sergio Batino – Sindaco di Castiglione del Lago.