Un primo dell'anno tutti da vivere con giochi e musica in piazza: ecco cosa ci aspetta

"Castiglione Special Christmas" prosegue con un intenso programma dedicato al divertimento e alla musica nei giorni finali del 2017 e l'inizio del 2018. Domani 30 dicembre in piazza Mazzini dalle ore 15,30 divertimento assicurato con il "Grande Gioco dell'Oca" a cura di Trasimeno Teatro. Rivolto a grandi e piccoli, si giocherà a squadre con pedine umane, caselle, dadi giganti e prove da superare. Non occorrono requisiti o abilità particolari, potranno giocare squadre miste di tutte le età. Le iscrizioni al gioco sono gratuite e la formazione delle squadre avverranno prima dell'inizio del gioco: alla squadra vincente verrà assegnato un premio. Gli organizzatori invitano tutti alle ore 15 per la spiegazione del regolamento e la formazione delle squadre partecipanti.

Sempre sabato 30 alle ore 21 a Palazzo della Corgna nella Sala del Teatro il Concerto del gruppo swing "Four Season Quartet". Il gruppo di Perugia è un quartetto che suona musica swing&soul, composto da una voce femminile (Daniela Tenerini), basso (Roberto Cesaretti), piano (David Versiglioni) e batteria (Silvano Pero). Il repertorio prevede grandi successi nazionali ed internazionali del genere rivisitati con gusto ed ironia. Si va dal soul di E. James, A. Keys, N. Zilli, allo swing di artisti come M. Bublè e P. Conte e molte altre canzoni attuali rivisitate in chiave retrò: anche lo scenario è curato con stile, attraverso dettagli che fanno da ponte tra i club di Chicago e gli anni ’50.

San Silvestro carico di energia in piazza Mazzini a Castiglione del Lago: dalle ore 23 concerto del gruppo "Parigi Dabar" con tanta musica, balli e brindisi per celebrare l'arrivo del 2018, un vero e proprio "rock&roll party", in collaborazione con la locale Confcommercio e tutti i commercianti. Il nuovo repertorio dei "Parigi Dabar" arriva dopo dieci anni di musica targata "Motorino", dal 2007 in giro per l'Italia con Francesco Massetti alla voce, Guido Olanda al basso, Filippo Simonetti alla chitarra e Alessandro Massinelli alla batteria, adesso con l’aggiunta di un pianista d’eccezione qual è il maestro Pino Di Pietro: i "Parigi Dabar" propongono un repertorio di successi vecchi e nuovi riarrangiati in chiave "rock ‘n’ roll" sfruttando l’energia che è sempre stata cardine della band fin dagli inizi. Nella serata di Capodanno in piazza Mazzini sarà ospite il pianista blues romano Mario Donatone, con il quale la band proporrà classici della tradizione Blues Brothers, Elton John, Little Richard, Joe Cocker e Stevie Wonder per brindare al 2018.

A Capodanno dalle 15:30 la "Taka Band Street Music" per le vie del centro storico, mentre alle 17:30 a Palazzo della Corgna Concerto Gospel con la "Trasimeno Gospel Choir", il più attivo e importante coro di musica nero-americana dell’Umbria. Nato a margine del Trasimeno Blues Festival nel 2007 per iniziativa della cantante afroamericana Crystal White, che ha avuto un’importante carriera artistica in Italia sin dagli anni ’80, è stato da lei diretto per alcuni anni. Dal 2011 il coro è diretto dal pianista e cantante Mario Donatone, storico musicista dell’area romana assai apprezzato nel circuito blues e jazz nazionale.

Prosegue intanto la mostra di Giuseppe Biasio a Palazzo della Corgna dal titolo "Giuseppe Biasio: opere 1973-20.." fino al 4 febbraio. Le opere di Giuseppe Biasio aprono la nuova stagione di collaborazione tra Palazzo della Corgna di Castiglione del Lago e Palazzo Collicola Arti Visive di Spoleto. Il quadro di Biasio è un oggetto denso, quasi geologico nella sua complessità di segni, gesti e materie. Cattura lo sguardo per la sua forza compositiva. I suoi frammenti rigenerati reclamano un mondo con minori diseguaglianze sociali, maggiore ripartizione dei beni, minore spreco di risorse, maggiore distribuzione energetica.