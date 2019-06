Castiglione Cinema 2019-RdC Incontra premia le sue star

Non sono mancati i premi e i riconoscimenti nella seconda edizione di Castiglione Cinema 2019 – Rdc Incontra, il festival promosso da Fondazione Ente dello Spettacolo nello splendido borgo di Castiglione del Lago.

Alessio Boni ha ricevuto il premio Pino Passalacqua dedicato agli attori che sono stati allievi del grande Maestro e che portano con sé il suo insegnamento.

L'importante riconoscimento, un piatto realizzato da Stefania Ceramiche, è stato consegnato da una madrina d’eccellenza: Elena Sofia Ricci, figlia putativa di Pino Passalacqua.

“Per me è importantissimo dare questo premio” - ha ricordato Elena Sofia Ricci. “Pino meritava un riconoscimento. Credo che lui non abbia avuto nella sua carriera quello che meritava. Noi suoi figli, allievi, lo continuiamo a portare con noi e a farlo vivere in ognuna delle nostre interpretazioni. Se uno ci fa caso i suoi allievi hanno un minimo comune denominatore: la voglia e la capacità di diventare qualcun altro. Pino ci spingeva a lavorare sulla creazione e l'interpretazione di un personaggio che fosse lontano da noi e che fosse altro da noi. Tutti i suoi allievi conservano l'esercizio di crescere e di sperimentarsi e mettersi in discussione e in questo senso lo facciamo rivivere nelle nostre carriere.”

Fondazione Ente dello Spettacolo ha poi assegnato il premio Castiglione Cinema 2019 – RdC Incontra a Luca Argentero, Isabella Ragonese e al Maestro Pupi Avati.

Il premio viene assegnato ogni anno a quelle figure che hanno contribuito alla ridefinizione dell'immaginario e della filiera cinematografica italiana proponendo, ciascuno nel proprio campo, un'idea di innovazione vincente, significativa dal punto di vista culturale,e coerente con una storia e il peso della sua tradizione.