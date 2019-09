Castello di Vino, Corciano torna ad essere capitale dei vini del Trasimeno

Conoscere il territorio del Trasimeno attraverso la sua produzione vinicola, passeggiando lungo le suggestive vie di Corciano tra musica, arte e street food. E' questo l'intento della IX edizione di Corciano Castello di vino, in programma dal 4 al 6 ottobre 2019.

La più grande rassegna annuale sui vini del Trasimeno promossa dall’Associazione Corciano castello di vino in collaborazione con il Consorzio Tutela Vini DOC del Trasimeno e la Strada del Vino Colli del Trasimeno avrà l’antico borgo umbro per scenografia naturale del percorso sensoriale itinerante nato per far conoscere e riscoprire le tradizioni vinicole del territorio Trasimeno, oltre che per finanziare il recupero e il restauro di opere appartenenti al paese. Tutti i visitatori acquistando il proprio calice potranno degustare gratuitamente i diversi vini delle cantine partecipanti che, per l’occasione, allestiranno il proprio spazio nel centro storico di Corciano.

Saranno 13 le cantine della zona del Trasimeno che accoglieranno i visitatori con le loro migliori produzioni: Pucciarella, Duca della Corgna, Morami, Società agricola Casaioli Stefano, Il Poggio, Madrevite, Coldibetto, Azienda Agraria Carlo e Marco Carini, Poggio Santa Maria, Berioli, Cantina Nofrini, Pomario, Casali del Toppello. Due le cantine ospiti non in gara: Cantina Colle Uncinano (Spoleto) e Torre Penna (Santa Sabina).

Anche quest’anno le cantine partecipanti gareggeranno per aggiudicarsi il Premio Corciano Castello di vino quale “Miglior Cantina 2019” assegnato dalla giuria popolare dei visitatori che, tramite il QR-CODE nel ticket degustazione vino, potranno votare la propria cantina preferita. IL

A dare il via alla manifestazione, sabato 5 ottobre alle ore 18.00 al Teatro della Filarmonica di Corciano, il convegno “L’abito fa il monaco: l’importanza del packaging sulle vendite del vino”. Venerdì e sabato nella Sala del Consiglio del Palazzo Comunale, torna l’Angolo del sommelier in cui poter ascoltare pillole e consigli sulla degustazione, sulla tecnica di servizio e imparare a conoscere ciò che beviamo. (Degustazioni gratuite su prenotazione: tel. 335 8071837 / 366 5615298 – Orari del sito internet dell’evento).

Lo scopo di Corciano castello di vino è quello di finanziare il recupero e il restauro di opere e strutture appartenenti alla città.

Dagli inizi, l’evento ha contribuito a ristrutturare la Taverna del Duca, i Giardini dell’Horto del Pievano, i Giardini Porta S. Maria, il Monumento ai Caduti di Corciano, la Cappella della “Madonna della Fratta”, le Targhe Viarie di Corciano, i cancelli di accesso del cimitero.