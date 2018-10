Perugia, "Il Castello di Cioccolato": i bambini creano il loro golosissimo cartone animato

Il Castellaro Country House, in collaborazione con Kidsbit, propone un dolce intrattenimento per tutta la famiglia, in occasione di Eurochocolate, organizza una dolcissima giornata per tutti i bambini dai 5 ai 12 anni. L'appuntamento è per domenica 21 ottobre.

Il laboratorio sarà attivato con un minimo di 15 partecipanti e accoglierà fino ad un massimo di 25 iscritti. A partire dalle 10.00 tutti i bambini sono invitati a realizzare un film animato davvero goloso. Servirà creatività e tanta fantasia per trasformare cioccolatini, bon bon, tavolette e chicchi di cioccolata in personaggi animati di un vero e proprio film.

"E’ un’occasione ghiotta per divertirsi insieme a tutta la famiglia - spiegano gli organizzatori - , imparando le basi dello stop-motion: una tecnica alla base della filmografia e protagonista in tantissimi film di animazione in cui oggetti inanimati vengono spostati progressivamente per essere di volta in volta fotografati dando l’illusione del movimento. E’ previsto un costo? Si, un contrubuto di euro 12,00 per bambino inclusa la merenda (pane ed olio biologico di produzione del “Il Castellaro Country House”)".