Dal 18 al 28 luglio storica congiura magionese al Castello dei Cavalieri di Malta

Quella congiura magionese si ripete dal 18 al 28 luglio al Castello dei Cavalieri di Malta di Magione: secondo anno del nuovo corso. Sarà un evento che coinvolge il pubblico, coniugando cultura storica e palato: il gusto è garantito dall’Archeofood di Marino Marini, ripercorrendo l’iter del banchetto offerto da Malatesta Baglioni.

Già, i Baglioni. Famiglia poco “paciosa”, sia a Perugia che altrove. E i cui membri furono dotati di opportuno tempismo, almeno nel caso della congiura, ai danni del duca Valentino, fratello dell’“avvelenatrice” (balla stratosferica!) Lucrezia Borgia, e figlio del papa Alessandro VI. E, fra l’altro, studente che sbiennò allo Studium perusinum in modo, pare, poco brillante.

Attitudine – quella dei Baglioni – ricordata dal Machiavelli e confermata dal popolino, col detto “Fa come l pòr Baglioni: de levasse dai coi…”, come opportunamente ricorda il sindaco di Magione, Giacomo Chiodini, figlio di tanto padre (il coltissimo Giampietro, storico e antropologo) e compaesano del dialettologo Giovanni Moretti.

Anche Vanni Ruggeri, componente della giunta magionese, ci mette il suo contributo di storico di vaglia. L’evento alimenta un interessante indotto turistico e lascia presagire un incremento delle presenze. Lo schema è quello di due spettacoli, a posti limitati per gruppi di 50 persone, con orari 20:15 e 21:30, con cena collettiva alle 22:30. Nella sala del banchetto sarà visitabile la mostra d’arte digitale di Giorgio Lupattelli sul tema “L’altra congiura”. Lo spettacolo itinerante vede la regia del veterano Giampiero Frondini. Il costo distinto per la sola cena è di 30 euro, per il solo spettacolo 20 euro. Le due cose insieme a 45.