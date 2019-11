A Castel Ritaldi sabato e domenica c'è Frantotipico

Sabato 9 e domenica 10 novembre Castel Ritaldi celebra il suo ‘oro verde’ con la 24esima edizione di Frantotipico, la festa dell’olio nuovo. Due giorni di appuntamenti nell’incantevole borgo di Colle del Marchese tra degustazioni, passeggiate, visite ai frantoi, laboratori per bambini e musica popolare, un weekend all'insegna della tradizione e della genuinità in un territorio incontaminato.

Ad inaugurare la manifestazione, sabato alle 20.30 al PalaFrantotipico, la cena di gala con degustazione guidata dell’olio extravergine di oliva prodotto dai frantoi di Colle del Marchese. A seguire, alle 21.30 il folk singer GiuMont in concerto.

La giornata di domenica 10, invece, si aprirà alle ore 9.30 con la passeggiata tra gli ulivi alla scoperta del territorio e delle chiesette di campagna. Alle 10, apertura del mercatino dei prodotti tipici e dell’artigianato locale e inaugurazione della mostra video-fotografica ‘…vivi come terra fertile…’, a cura di Emanuela Duranti. A seguire, alle 11.30, raduno in piazza di auto e moto d’epoca e di Vespe. Appuntamento poi al PalaFrantotipico dove alle 12.30 si terrà il pranzo dell’olio nuovo. Dalle 15, via alle navette per le visite guidate ai frantoi, dove si terranno anche i laboratori per bambini e concerti dal vivo di musica popolare. A concludere la manifestazione, alle 18.30, il momento conviviale in piazza con mega bruschettata e degustazione gratuita di leccornie popolari.

Frantotipico, evento realizzato con il contributo del Gal Valle umbra e Sibillini, aderisce a Frantoi Aperti ed è un’occasione di festa ma soprattutto di scoperta e valorizzazione dell’olio extra vergine di oliva, del territorio e dei frantoi che lo producono.