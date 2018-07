Castel Rigone, tutto pronto per la Festa dei Barbari: villaggio storico, combattimenti, assalto ai romani... e musica e street food

Cene a tema, cortei storici, simulazioni di guerra, accampamenti barbari e spettacoli vari, tutto in un clima rigorosamente “barbaro”. Dal 2 al 5 agosto il suggestivo borgo di Castel Rigone fa un tuffo nella storia e precisamente all’epoca gotica, con la trentaquattresima “Festa dei Barbari” ispirata all’arrivo di Totila l’immortale nel 543 d.C.. L'edizione 2018, secondo gli organizzatori, rimarrà nel solco della tradizione visto l’ottimo riscontro di pubblico avuto negli anni passati.

Per quanto riguarda il programma ogni sera si tiene il Banchetto Barbarico, la cena nel villaggio accuratamente ricostruito. Per le vie del borgo sarà possibile ascoltare il suono delle cornamuse al ritmo dei “Musici Tonanti” che animano i presenti con divertenti incursioni itineranti. Mentre i fidi guerrieri dell’Armata di Riggo si esibiscono in veri e propri combattimenti di spade, asce e bastoni e fuoco.

Il momento clou è previsto per la giornata di domenica 5 agosto alle ore 17.00 quando va in scena “l’invasio barbarica”, Barbari vs Romani, la ricostruzione dell’invasione barbarica del villaggio romano di Castel Rigone. Uno spettacolo emozionante da vivere immersi nei costumi e nella vita barbarica e romana dell’epoca.