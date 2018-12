A Case Bruciate un Natale Multiculturale: le tradizioni natalizie di tutto il mondo si incontrano a Perugia

I vari dipartimenti della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici si sfideranno a colpi di ricette, musiche e danze. In tavola spazio a Paella e Tortilla de patatas dalla Spagna, After eight originali e Christmas turkey dall'Inghilterra, Bûche de Noël dalla Francia e Lebkuchen dalla Germania. E poi involtini primavere e riso alla cantonese, sushi e sashimi, cous cous di verdure e piña colada, caviale e insalata russa

Un pomeriggio insieme, ad ingresso gratuito e aperto a tutta la cittadinanza, nel segno dell'incontro tra culture e tradizioni di tutto il mondo. Torna mercoledì 19 dicembre 2018, dalle 17 nella sala del teatro di Case Bruciate, a Perugia , l'ormai tradizionale appuntamento con la Festa di Natale della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici , che proprio nel quartiere cittadino ha la sua sede. Anche quest'anno grandi protagonisti saranno gli oltre 300 studenti dell'Istituto che, divisi in squadre a seconda del dipartimento didattico di riferimento, si s fideranno a colpi di piatti tipici, costumi, balli e canti delle diverse tradizioni natalizie delle culture legate al loro corso di studi.