Tradizione e amore per la santa patrona Rita nella città di Cascia: tutte le iniziative di Natale

Torna come da tradizione nella città di Santa Rita la Rassegna dei Presepi, visitabile fino a domenica 19 gennaio 2020, nelle piazze e nei luoghi caratteristici del centro storico della città. Grazie a questo evento sarà possibile ammirare l’esposizione dei numerosi presepi allestiti in occasione del Natale, ma anche di assistere a spettacoli dove l’arte, la cultura e la musica si fonderanno per creare un’atmosfera magica.

Sabato 21 dicembre a partire dalle ore 21 sarà assistere al concerto che si terrà nel Santuario di Santa Rita - Basilica Inferiore; domenica 22 dicembre dalle ore 18 nella Basilica di Santa Rita spettacolo natalizio a cura dell’Associazione Bisse “A Gospel Night”. La vigilia di Natale, al termine della Santa Messa di Mezzanotte che si terrà nel Piazzale Dante, ci sarà l’inaugurazione del Presepe Monumentale a cura dell’Associazione “Amici del Presepio Fabio Carbonari”. Da non perdere il Presepe Vivente che sarà allestito domenica 28 dicembre ad Avendita, una frazione limitrofa che per le sue caratteristiche si presta particolarmente ad una rappresentazione più realistica ed affascinante di quei tempi e di quei luoghi. Da annoverare anche la Festa di Sant’Antonio Abate che si terrà il 17 gennaio dalle ore 8 alle ore 13 e la Festa delle Tradizioni Rurali della Montagna che si svolgerà nei giorni del 18/19 gennaio, per mantenere vive le nostre tradizioni. Di entrambi gli eventi maggiori dettagli sono disponibili nel sito istituzionale del Comune di Cascia. Infine, domenica 19 gennaio 2020 si terrà la 44° rassegna Interregionale delle Pasquarelle, evento peculiare e particolarmente sentito di questa città.