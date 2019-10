Cascia è pronta per la 19° Mostra mercato dello Zafferano

Da giovedì 31 ottobre a domenica 3 novembre, protagonista a Cascia sarà lo zafferano, con la 19esima Mostra Mercato dello Zafferano di Cascia, realizzata con il contributo del Gal Valle umbra e Sibillini.

L’evento farà spazio a degustazioni, street food, show cooking, convegni tematici e spettacoli musicali, oltre che offrire una rassegna di prodotti agroalimentari locali e nazionali nei circa cento espositori che prenderanno parte alla manifestazione. Tra questi, una trentina esporranno prodotti di artigianato artistico, una novità rispetto alle precedenti edizioni della mostra mercato. Altra novità è il ‘matrimonio culinario’ con il pastificio Strampelli di Amatrice, città con cui da sempre esistono contatti commerciali e la cui vicinanza, anche spirituale, si è accentuata dopo le recenti vicende sismiche che hanno interessato i due territori.

A questo proposito, venerdì primo novembre alle 16, i Giardini ‘Mario Magrelli’ ospiteranno una diretta radiofonica e televisiva (canale 213) con Radio Radio, durante la quale uno chef preparerà un piatto appositamente creato per l’occasione, a base di zafferano purissimo di Cascia e mezze maniche del pastificio Strampelli. Sempre venerdì, alle 11, si potrà assaggiare lo yogurt allo zafferanno offerto dal Gruppo Grifo Agroalimentare.

Non mancheranno mostre sullo zafferano, come quella della pittrice Adriana Morgante Giornetti a piazza Garibaldi, e la mostra fotografica ‘Zafferano d’autore’ ai Giardini Magrelli. Tra i convegni, da segnalare sabato 2 novembre alle 10, ‘Oltre l’emergenza di protezione civile’, sulla diffusione delle buone pratiche per affrontare casi di calamità naturale