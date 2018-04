Casagrande 2.0, festa di riapertura con dj set, cocktail e aperitivo

#CASAGRANDE 2.0

SABATO 14 APRILE ★ FOLIGNO

Dalle ore 17 Casagrande vi aspetta con un divertente party con DJ set, cocktail e un golosissimo spuntino per festeggiare la riapertura degli spazi espositivi totalmente rinnovati.

Casa, cucina, arredo, complementi, idee regalo e tanto altro!



➤ Con noi ci saranno ospiti e sorprese speciali:

• RCR Cristalleria Italiana, leader dell’industria del vetro di qualità, che rappresenta l’eccellenza Made in Italy in LUXION®, il primo cristallo ecologico.

• Cocktail in the world Mixology, professionisti e maghi dei cocktail.

• I sapori delle prelibatezze preparate da Delfina Palace Hotel.

• I vinili e il divertimento del DJ set dei Delicious Black Merend'Ass.

✱ E in più sconti su tutti i prodotti per i partecipanti all'evento!



Indirizzo:

Casagrande

Via Cesare Battisti, 85

06034 Foligno (PG)

Google Maps: https://goo.gl/maps/Yd7nTSpjNTp



CONTATTI

tel | 0742 359845

email | info@casagranderegalo.com



Organizzato in collaborazione con Argilla Eventi e Comunicazione