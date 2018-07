Beer-Collando: la kermesse dei Micro Birrifici Artigianali Umbri. Due giornate dedicate alla birra artigianale umbra

BEER-COLLANDO: la Kermesse dei Micro Birrifici Artigianali Umbri a Casacastalda. Una due giorni all’insegna del divertimento e dell’informazione sul mondo della birra artigianale umbra con tanti produttori, ospiti d’eccezione, dimostrazioni, stand gastronomici e musica dal vivo. Sabato 14 e Domenica 15 Luglio a Casacastalda (Perugia, Umbria), nota meta degli amanti delle due ruote!



Degustazioni e Seminari sulla birra artigianale: sei un amante della birra artigianale ed hai sognato almeno una volta di produrla in casa, di avere la tua birra da far assaggiare agli amici? Questa è l’occasione da non perdere! BEER-COLLANDO è l’evento che ti consentirà di trovare riuniti nel piccolo borgo medievale i micro birrifici artigianali umbri, gli homebrewers (produttori casalinghi, hobbisti) ed ospiti d’eccezione legati al mondo del brewing.



Brewing Live Show: imparare a produrre birra: sarà possibile degustare tantissime tipologie di birra artigianale da filiera corta o a KmZero servite e spiegate direttamente dai mastri birrai. Inoltre, una serie di seminari consentirà a chi intende di avvicinarsi al mondo della birra da hobbista o da imprenditore di muovere il primo passo verso la realizzazione del proprio sogno. Sarà possibile, infatti, assistere ad un ciclo completo di produzione di birra dal vivo!



Stand Gastronomici e Musica Live a KmZero: la manifestazione si svolgerà all’interno del centro storico e nei vicoli del paese di Casacastalda dove l’ASS. TUR. PRO-CASACASTALDA allestirà degli stand gastronomici a base di prodotti tipici del territorio. Le serate saranno all’insegna della vera musica live con un’offerta musicale tutta da scoprire.



L’evento nell’evento: il migliore homebrewer! L’elemento goliardico non si farà desiderare. Ecco l’evento nell’evento: un concorso per la selezione del miglior homebrewer con una giuria “speciale” di paesani amanti della birra per una sfida all’ultima bollicina. Se sei un produttore casalingo di birra puoi partecipare alla gara scrivendoci dalla sezione contatti. Si vince un pacco di spaghetti (simbolo della nostra storica sagra paesana di Agosto) e tanta gloria!



BEER-COLLANDO e l’etimologia del nome: l’idea è partita come sempre per caso, un pensiero a voce alta che ci è subito piaciuto. “Beercollando” che suona come “barcollando” ma nel contempo si contrappone ad esso nel significato. E’ un invito a bere coscientemente, un invito ad essere ubriachi senza sbronzarsi, a saper apprezzare la qualità della birra, riconoscerne le sfumature, capirne le origini.