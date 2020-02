Il Carnevale del Pollino arriva a Bastia Umbra

Il 14, 15 e 16 Febbraio sbarca dalla Lucania per le vie di Bastia Umbra il Carnevale del Pollino. Suonatori, danzatori e maschere tradizionali di Alessandria del Carretto (Cosenza) invaderanno la cittadina umbra con lo spettacolo teatrale itinerante di uno dei carnevali più antichi e suggestivi del sud Italia. L’evento è organizzato dal Comune di Bastia Umbra, assessorato alla cultura, e dalla Biblioteca Comunale Alberto La Volpe, presenti i Tarantarci Perugia e l'Associazione Lucana in Umbria.

Domenica 16 febbraio dalle ore15.00 all'Auditorium Sant’Angelo, la tradizionale Vestizione delle Maschere. Come sulle pendici del Pollino tra la Calabria e la Basilicata si vestono i "Pulcinelli" con un vero e proprio rito. Dalle 16.00 si sfila per le vie della città fino alle 18.30, per tornare all' Auditorium, alla Svestizione delle Maschere che simbolicamente segna il passaggio dall'inverno alla primavera.

In caso di maltempo il pomeriggio di musiche e danze si svolgerà presso l’Auditorium Sant’Angelo.