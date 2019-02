Torna il mitico Carnevale di San Sisto: super sfilata dei coloratissimi carri in centro storico

I carri allegorici del tradizionale Carnevale di San Sisto anche quest’anno arriveranno in centro storico per portarvi colori e divertimento. L’appuntamento è per sabato prossimo, 2 marzo; alle 10 i carri raggiungeranno l’acropoli e sosteranno in Piazza IV Novembre fino al pomeriggio per farsi ammirare e fotografare. Alle 16, quindi, tradizionale sfilata lungo Corso Vannucci fino a Piazza Italia e ritorno.

La presenza in centro dei carri dei cinque rioni di San Sisto sarà, come sempre, occasione di divertimento soprattutto per i più piccoli, tra maschere, coriandoli e tanta cioccolata. Proprio ai bambini è stata data particolare attenzione anche nella scelta del tema dei singoli carri: il rione Borgonovo, rinnovando per il terzo anno consecutivo la collaborazione con la scuola secondaria di primo grado “Dante Alighieri”, ha lavorato sul tema “Love Rap”, l’amore per la natura, per la pace, per un mondo migliore rappresentato con uno street style fresco e giovane; il rione L’Cedro propone un carro ispirato ai manga dal titolo “Totoro e i spiritelli della fuliggine”, mentre il rione Perugia Due ci porta nel modo fantastico dei supereroi con “Stan Lee e i supereroi di Perugia 2”. Il rione La Torre ha, invece, scelto, un classico amatissimo da grandi e piccoli come “Mary Poppins” e, infine, un altro classico dei cartoon ha ispirato il carro del rione L’toppo, l’intramontabile e inossidabile “Topolino”.

“L’appuntamento con i carri del carnevale di San Sisto in centro storico – ha detto l’assessore al Commercio, Artigianato e Mobilità del Comune Cristiana Casaioli – è sempre un momento importante di gioia e di divertimento per le tante famiglie che vengono in centro per il Carnevale con spensieratezza e voglia di svagarsi. Ma è anche un’occasione per riunire la città, per condividere l’allegria che solo il carnevale sa dare.”

Grande chiusura, dunque, domenica 3 marzo, di nuovo a San Sisto, dove i carri hanno già sfilato domenica 24 febbraio, sfidando il vento sferzante. Da giovedì 28 febbraio fino a martedì 5 marzo (tutti i giorni a partire dalle 19,30) a San Sisto torna anche la “Taverna in maschera Music&Food” (piazza Martinelli), con piatti tipici e musica dal vivo a partire dalle 21,30.