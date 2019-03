Carnevale al Residence Chianelli, tanto divertimento e un giorno speciale per i piccoli malati

Principesse, super eroi e tante maschere spiritose per la festa di Carnevale al Residence "Daniele Chianelli" con i piccoli pazienti dei reparti di Oncoematologia pediatrica ospiti insieme alla loro famiglie della residenza protetta, situata a pochi metri dall'ospedale di Perugia.



Tante le sorprese per far divertire grandi e piccini. Mamme volontari e pazienti, si sono scatenate in danze anni 60 con gli intramontabili hully gully e twist. Un intero mese di prove sotto la guida attenta di Ombretta Meniconi.Tanti gli sketch comici e le scenette divertenti realizzate da bambini e mamme del gruppo della sezione del Comitato di Gubbio “Matti per la vita”. Presenti come sempre i volontari vip Clown di Perugia, da anni impegnati in una bellissima collaborazione con il Comitato sia al Residence che in Reparto. Tanta musica con il musicoterapeuta Lorenzo Capolsini, alla guida di una mini band di piccoli pazienti e con il gruppo di musica sudamericana Almandina. Infine il Gruppo Tarantarci ha fatto scatenare tutti con una divertentissima taranta.

“Questi appuntamenti – ha spiegato Franco Chianelli – rappresentano non solo un momento di svago per i piccoli pazienti ospiti del Residence, ma anche un momento di speranza. Sono infatti una bellissima rimpatriata a cui partecipano tanti bimbi che hanno affrontato la malattia e sono guariti. Una spinta ad andare avanti per chi sta attraversando ora questo percorso. La prova che si può guarire e tornare alla propria vita”.