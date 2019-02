Perugia, il Carnevale di Pretola è all'Afterlife: mega festa in stile manga

Il Carnevale di Pretola si festeggia all'Afterlife di Perugia. Appuntamento il 9 marzo con la festa in dress code manga. A parlare è Mattia Nanti, uno dei leader carismatici, uno di quelli che è in prima linea, uno di quelli che il carnevale di Pretola se lo è cucito nel petto: "Un gruppo di ragazzi, un primo reperto di consolle da dj ed un garage. Così 35 anni fa, nel lontano 1984, si svolse la prima crazy mega festa e da li tutto ebbe inizio. Quasi per scherzo i miei predeccessori hanno dato vita ad un vero e proprio brand, un must a Perugia e provincia ( e non solo...) quando si parla e si decide su cosa fare e dove festeggiare il carnevale. Da pochissimi anni, noi giovani pretolani abbiamo preso le redini dell'evento e memori del passato e dei successi ottenuti, ogni anno cerchiamo sempre di stare al passo coi tempi, proponendo tematiche attuali ed un format party sempre coinvolgente,pieno di energia e di aria "festaiola". Quest'anno in occasione del 35esimo anno, abbiamo deciso di fare un passo importante. Tutti noi del direttivo abbiamo deciso di alzare la posta in gioco e di produrre un party in una location che si presta appieno a mantenere le nostre aspettative artistiche. Sabato 9 marzo 2019 avrà luogo la Crazy mega festa - Il Carnevale di Pretola in dress code Manga ed ancora una volta e come ogni singolo anno in questi lunghi 35, saremo pronti a festeggiare e celebrare il carnevale in grande stile. Come accennato precedentemente abbiamo deciso di innalzare la posta in gioco e di rendere il party accessibile e vivibile a tutta la clientela e per far ciò abbiamo optato per produrre l'evento presso il noto locale Afterlife. Per impreziosire il tutto, abbiamo deciso di coaudiuvarci con i ragazzi del Size-Perugia".