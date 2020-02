Carnevale a Perugia: 'bartocciate', carri e maschere a San Sisto e in centro. Ecco il programma...

Torna il Carnevale di San Sisto e come accade ormai da più di 40 anni anche le strade del quartiere perugino sono pronte a tingersi con i colori delle maschere e dei carri allegorici. Due le sfilate in programma i(domenica 16 e domenica 23 febbraio, entrambe alle ore 15) che vedranno protagonisti i vari rioni, da quelli de La Torre (con il carro del 'Re Leone') e de 'L Toppo ( che metterà in scena il mondo del sovrannaturale di 'Si... può... fare!') fino a quelli di Borgo Novo (che punterà sul coraggio di 'Sam il pompiere'), de L'Cedro (con il messaggio di amore universale dei 'Figli dei fiori') e di Perugia Due (che punta sui manda di 'One Piece'). Giunto alla sua 41ª edizione il 'Carnevale a San Sisto' (e 8ª del 'Choco Carnevale') - organizzato dall'associazione dall'associazione Carnevale “I Rioni” di San Sisto (che compie 10 anni) con il patrocinio della Provincia ed il Comune di Perugia - animerà però anche le vie del centro storico con la sfilata in programma invece sabato 22 febbraio (ore 15:30).

IL PROGRAMMA - Il programma delle due sfilate di San Sisto è pressoché lo stesso. Domenica 16 e 23 febbraio si comincerà alle ore 14:30 in piazza Martinelli con la presentazione dei carri. Le sfilate prenderanno il via alle ore 15 e toccheranno viale San Sisto, via Albinoni, via Pergolesi, via Cimarosa, via Mascagni per poi ritornare in viale San Sisto e fermarsi di nuovo in piazza Martinelli (intorno alle ore 17). Qui ci sarà il “lancio” della cioccolata per tutti i presenti. Sabato 22 febbraio i carri si sposteranno nel centro storico di Perugia con arrivo alle ore 10:30 in piazza IV Novembre alla presenza delle istituzioni. La sfilata, invece, prenderà il via alle ore 15:30 passando per Corso Vannucci e terminando il piazza Italia. Il tutto sarà ravvivato dal lancio del cioccolato e dei coriandoli.

LOTTERIA - Come da tradizione, al Carnevale di San Sisto sarà abbinata anche una specifica lotteria con ricchi premi, i cui biglietti saranno in vendita durante le tre sfilate, mentre l'estrazione dei premi sarà effettuata il prossimo 26 aprile alle ore 16 al Cral della Perugina. Il carnevale terminerà poi martedì 25 febbraio con una cena e lo spettacolo di una 'outside band' presso il Cral della Perugina, situato presso la strada La Torretta Sant'Andrea delle Fratte (per info e prenotazioni è possibile contattare telfonicamente i numeri 3476787502 – 3491054995).

Da ricordare poi nel Carnevale di Perugia ci sono anche i tradizionali appuntamenti con il Bartoccio, maschera della tradizione perugina...