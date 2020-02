A lezione di strufoli e bartocciate: a Perugia il Carnevale si fa dolce con lo chef Bigarini e la 'Scola de Cucina'

Una volta ci pensavano le nonne e in molti casi è ancora così, ma dove non arrivano loro ci pensa lo chef Roberto Bigarini che giovedì 20 febbraio - ancora in pieno Carnevale - sarà protagonista di un pomeriggio all'insegna del divertimento e della 'dolcezza' all'hotel Giò Wine e Jazz Area dove condividerà alcuni dei segreti appresi proprio dalla nonna.

I SEGRETI DELLO CHEF - Un simpatico appuntamento ideato e organizzato dalla 'Famiglia Perugina' (inizio ore 17) che ha coinvolto lo chef dell'Hotel Giò, pronto a tenere una vera e propria lezione di cucina per la preparazione dal vivo degli 'strufoli' e di un dolce meno noto e antico come le 'bartocciate'. “Esistono a Perugia molte ricette di strufoli - spiega lo stesso Bigarini, neo insegnante de 'La Scola de Cucina' -, che si distinguono per qualche variante nella preparazione o negli ingredienti, e questo lo vediamo nelle varie pasticcerie e forni della città. Abbiamo così pensato, insieme agli amici della 'Famiglia Perugina', di svelare, durante la dimostrazione, i segreti di due ricette, quella tradizionale senza lievito e quella della mia amata nonna, cuoca perugina doc: sono convinto che ci sarà da leccarsi i baffi in entrambi i casi!”.

INFO - Al termine della lezione proseguiranno poi i festeggiamenti con buffet dolce e salato e intrattenimento musicale e danzante con il maestro Roberto Cecchetti. La partecipazione è aperta a tutta la cittadinanza e il contributo richiesto è di 15 euro a persona (consigliata la prenotazione entro martedì 18 febbraio, 3281503105 – 0755731100).