Carnevale Magionese, è "tutta colpa di Toni", la maschera protagonista

Domenica 23 e martedì 25 Febbraio si festeggerà il Carnevale Magionese, organizzato dall’Ass. Turistica Pro Magione in collaborazione con le altre associazioni del territorio (Ditta Picchiarume, Fraternita di

Misericordia,Avis-Aido, Filarmonica G.Biancalana, S.O.M.S.,Circolo Arci, CISA-UNITRE, Cavalieri di Pian di Carpine, Il Sega Vecchia, Pro Loco Vivi il Paese, Scuola D’Infanzia G.Danzetta, Circolo Didattico di Magione, Ass.Freelake, Spazio Genitori, Laboratorio Teatrale del martedì).

Il programma

I festeggiamenti si apriranno con il consueto pranzo di Carnevale ai giardini dell’Ortone. A partire dalle 15 da via XX settembre si muoveranno i carri ed i gruppi mascherati accompagnati dal Gruppo Bandistico G.Biancalana e le Majorettes, che sfileranno per le vie del paese fino a Piazza Matteotti dove verranno offerti bruschette e dolci di Carnevale e sarà inscenato il consueto processo a Toni, la maschera del paese, ritenuto colpevole di tutte le malefatte accadute a Magione durante l’anno (con la collaborazione del Laboratorio Teatrale del Martedi). Animazione a cura dei Cavalieri di Pian di Carpine, musica e balli in piazza con DJ S3M fino alle 19. Toni sarà disponibile per fare un selfie con tutte le maschere ed i gruppi mascherati presenti in piazza. Le maschere più belle saranno premiate.



Martedì 25 febbraio continuano i festeggiamenti al Carnevale Magionese dalle ore 14,30: sfilata in costume dei bambini della scuola Danzetta e del Circolo didattico di Magione. Gran baldoria con musica e balli Truccabimbi a cura dell’Associazione Be Happy. Il Carnevale Magionese si chiude, come da tradizione con l’esecuzione della sentenza: il rogo di Toni che sarà bruciato nella pubblica piazza diventando così simbolo di purificazione di tutto il male accaduto in paese.