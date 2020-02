Carnevale al Gherlinda, tutto pronto per la festa

Tutto pronto per festeggiare il Carnevale al Gherlinda: maschere, baby dance, trucca bimbi e tanto divertimento specialmente per i più piccoli. Nelle domeniche 16 e 23 febbraio, dalle 16.30 alle 19, infatti il centro d’intrattenimento di Ellera di Corciano si colorerà con coriandoli e stelle filanti. L’animazione delle due giornate è organizzata in collaborazione con la Creatori di Sorrisi.

Per festeggiare al meglio, inoltre, nel pomeriggio del 16 febbraio si potranno degustare i dolci tradizionali carnevaleschi, con frappe e strufoli che allieteranno il palato dei più golosi.