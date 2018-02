Al Gherlinda arriva il Carnevale: festa per i bambini al centro commerciale

Nella domenica di Carnevale, l’11 febbraio, sarà festa anche al Gherlinda. Alle 16 inizieranno le degustazioni di dolci tradizionali, frappe e strufoli, cui seguirà dalle 16.30 la festa di Carnevale con baby dance, giochi, palloncini scultura, zucchero filato e spettacolo con trampoliere in collaborazione con la Creatori di sorrisi.



L’allegria, poi, farà posto al romanticismo per il Mercatino di San Valentino in programma nella galleria del centro di intrattenimento di Corciano da venerdì 9 a domenica 25 febbraio. Organizzato insieme alla Oxygensis, ospita tra i suoi banchi arte, piccolo artigianato e prodotti tipici.

Prosegue inoltre, per i fidanzati, il contest ‘Se scatti ti sposo’. Proposto durante Wedding Gherlinda dà la possibilità alle coppie, la cui foto scattata nel corner dedicato in galleria e postata su Facebook otterrà più like, di ricevere in regalo uno Space pass per un anno di cinema gratis. E in fatto di cinema, proseguono le promozioni attive al The space. Il matinée per i bambini fino a 12 anni con ingresso al cinema nelle mattine di sabato e domenica a 3,90 euro. Questo stesso prezzo è riservato alla stessa fascia di età tutti i giorni grazie alla promozione Superkids e a chi vorrà usufruire del ‘Mercoledì is the new sabato sera’ che prevede l’ingresso ridotto in questo giorno della settimana a ogni spettacolo (esclusi film in 3D, extra, eventi speciali e supplementi).