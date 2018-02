Carnevale, un sabato notte per rivivere le mitiche atmosfere del "Follia": festa in maschera, musica anni '80 e '90 e ingresso gratuito

Anche per Carnevale torna l’appuntamento con Memories, l’evento che fa rivivere le atmosfere e la musica che hanno reso grande la discoteca Follia a Deruta in strada Marscianese. ‘Memories De Janeiro’ è infatti l’evento in programma per sabato 10 febbraio a partire dalle 23 alla discoteca Matrioska.

L’iniziativa è organizzata in collaborazione con l’associazione Musica per i borghi, promotrice del festival di musica etnica e popolare in scena nella Media valle del Tevere. “Una serata all’insegna dei colori, delle maschere, ma soprattutto della musica – assicurano gli organizzatori –. Come sempre, in pieno stile Memories, saranno protagonisti gli intramontabili pezzi degli anni ‘80, ‘90 e non solo”. Ad animare la festa, sotto la direzione artistica di Rita Perrone, in consolle ci saranno i dj Stefano Martina, Roberto Subicini, Andrea Cristofari e Gianluca Manciucca. Per la serata, a ingresso gratuito, è gradita la partecipazione in maschera. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare direttamente la pagina Facebook Matrioska Discoteca oppure i numeri 075.974192, 335.8388489.