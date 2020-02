Carnevale dei bambini in Biblioteca, giovedì grasso tutti a Villa Urbani

Giovedì 20 febbraio, che sarà quest'anno il Giovedì Grasso, appuntamento alle ore 17 alla Biblioteca Villa Urbani di Perugia per tutti i bambini da 0 a 6 anni che vorranno divertirsi in maschera per festeggiare il Carnevale.

Naturalmente la festa è anche per i genitori, che possono mascherarsi assieme ai piccoli. Chi vuole può portare piccole leccornie e bevande preconfezionate. Ad assicurare il divertimento dei bambini ci saranno Elena Luchini e Rosanna Zappi per le "Danze in cerchio" e Benedetta Rocchi della Panedenti teatro.

Ingresso gratuito.