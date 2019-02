Carnevale, doppio appuntamento alla Città della Domenica: feste a ingresso gratuito

Doppio appuntamento il 3 e il 5 marzo alla Città della domenica, sul Monte Pulito di Perugia, per festeggiare tra allegria, scherzi, musica e tante risate il Carnevale. Per il quinto anno consecutivo, la domenica e il martedì di Carnevale, dalle 16 alle 20, nel grande salone delle feste ci sarà il party in costume a ingresso gratuito e aperto a tutti. Una festa all’insegna di maschere, coriandoli e stelle filanti che riscuote in ogni edizione un grande successo facendo registrare il ‘tutto esaurito’ e che il parco continua volentieri a riproporre alla città invitando le famiglie a tornare alla Città della domenica prima che riapra la stagione estiva. A far ballare tutti, adulti e bambini, ci penserà il vocalist Simone Mone e per i più piccoli che tanto amano il Carnevale sono in programma anche altre divertenti iniziative come il trucca bimbi e le animazioni.

Ad aggiungersi alla proposta, domenica 3, un’iniziativa collaterale in chiave musicale: la mattina, ‘Assiomi’ Associazione italiana musica d’insieme propone l’evento ‘Carnevale in musica’ con l’esibizione musicale in maschera di circa 150 bambini di alcune scuole del perugino.