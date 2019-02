Carnevale 2019 in discoteca, al Matrioska festa a ingresso gratuito

Torna anche quest’anno al Matrioska club Follia di Deruta ‘Memories di Carnevale’, la festa a ingresso gratuito in programma per questa edizione sabato 16 febbraio. In consolle si alterneranno i dj Gianluca Manciucca, Roberto Subicini, Stefano Martina e Andrea Cristofari che guideranno i partecipanti in un viaggio musicale “dagli anni d’oro della musica disco – spiegano gli organizzatori – fino ad arrivare ai più grandi successi recenti”, sotto la direzione artistica di Rita Parrone. Non mancherà il modo per ballare e scatenarsi in pista e chi vorrà potrà partecipare anche in maschera. “Memories – aggiungono gli organizzatori – è semplicemente voglia di far festa e nasce dall'idea di un gruppo di amici che hanno ancora voglia di divertirsi insieme”.

Immancabile alla serata, organizzata in collaborazione con ‘Musica per i borghi’, il partner ufficiale dell’evento, Lo show dei motori con il patron Emily Granieri che riserverà delle sorprese in consolle. Per informazioni e prenotazioni: 335.1283692.