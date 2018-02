E’ Carnevale! Festa in maschera, sfilata dei carri e degustazione di strufoli: ecco dove

Domenica 11 febbraio andrà in scena la 27esima edizione di ‘Signorello’, la sfilata di carri allegorici a Signoria di Torgiano. Come ogni anno nell’ultima domenica di Carnevale torna per le strade la ormai tradizionale maschera di Signorello appunto, simbolo della piccola frazione di Torgiano.

Il Gruppo Area Verde (Gav) di Signoria, organizzatore dell’evento, invita tutti alla sfilata dei carri, realizzati dalle associazioni del territorio (Pro loco Brufa, Pro loco Miranduolo, Pro loco Torgiano, Pro loco Pontenuovo, Comitato Ponterosciano, parrocchia san Bartolomeo, associazione Vivi Torgiano, asilo nido comunale di Torgiano), che partirà alle 15. Dalle 17, invece, è prevista la festa in piazza.

L’evento vedrà anche la partecipazione della Filarmonica Ciro Scarponi. “Sarà un pomeriggio di allegria per tutti i bambini e adulti – ha dichiarato Fabrizio Burini, presidente del Gav –, dove oltre a giochi, scherzi e balli si potranno gustare i tradizionali strufoli fatti dalle nostre signore. Tutto in modo completamente gratuito. Vi aspettiamo con gioia per poter trascorrere un pomeriggio di allegria insieme”.