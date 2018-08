Carla Pistola, un'artista che riesce a coniugare pittura e umanità. In mostra a Villa Fidelia

Carla Pistola, una pittrice che ha il carisma di un’arte orientata a una “democratica” interlocuzione. Che è dote non da poco. Le sue opere le capiscono tutti: non c’è bisogno di possedere requisiti di raffinata (e cervellotica) estetologia.

L’abbiamo conosciuta a Villa Fidelia, dove è ospite di una collettiva. La prima qualità evidente è quella di un’innata predisposizione al disegno. Carla proviene da un percorso di formazione scolastico imperniato su moda e costume. Circostanza inequivocabilmente presente nelle sue tele. Sono opere che parlano e che propongono, come elemento connotativo, la bellezza e l’eleganza. Nelle donne di Carla Pistola si coglie una classe liberty, uno stile sobrio, un’allure raffinata.

Figure che legano reale con ideale, orientati in direzione di una grande attenzione alla persona. “Persona” intesa nella sua globalità, ma non disgiunta dal concetto latino di “maschera”, inteso come modo di proporsi, mantenendo un tasso di garbata riservatezza e un’aura di mistero. Donne che somigliano a Twiggy o ad Audrey Hepburn. Che giocano la propria femminilità con intelligente seduzione, non nello strabordante, ma piuttosto nell’economia del corpo per suggerire, forse, che la persona è anche… qualcosa d’altro.

L’intensa vocazione umanitaria ha portato Carla Pistola a qualificarsi nel settore psico-socio-sanitario dell’assistenza ai disabili. Anche questa esperienza ha sollecitato il suo spirito artistico, tanto da indurla ad apprendere le tecniche di lavorazione della ceramica. Versatilità che poi spende per il lavoro di manipolazione della creta e creazione di oggetti insieme ai “suoi” ragazzi.

Un modo egregio per coniugare senso civico, arte, umanità. Un esempio da imitare da parte di tanti artisti autocentrati che si spendono solo per sé e per la propria affermazione.