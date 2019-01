Carl Brave sceglie Foligno per inaugurare il suo tour teatrale

Un nuovo nome con un nuovo spettacolo al debutto. La stagione di Foligno Musica si arricchisce con la presenza di Carl Brave. Il suo tour teatrale, "Notti brave a teatro", partirà proprio dall'Auditorium San Domenico.

L'appuntamento è per giovedì 28 febbraio alle 21.15. Oggi, lunedì 28 gennaio, si sono aperte le prevendite su Ticket One on line e nei punti vendita tradizionali da giovedì 31 gennaio.

Carl Brave al secolo Carlo Luigi Coraggio, è un istrionico e versatile produttore e paroliere romano che con il suo stile sta tracciando nuove coordinate nella canzone pop italiana. A novembre 2018 è uscito ‘Notti Brave (After)’, presentato dal primo singolo estratto ‘Posso’ (Disco d’Oro), cantato con Max Gazzè. L’album è composto da sette tracce che vanno a formare il naturale sequel di ‘Notti Brave’, il suo disco d’esordio da solista.