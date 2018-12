Perugia 2019, il festone di Capodanno del centro: appuntamento al 100dieci

"L'unica vera festa di Capodanno in centro storico a Perugia". Al 100dieci il "Festone" per salutare il 2018, organizzato dai Roghers del Mercoledì Rock, storica serata della città. Tre sali, tre generi di musica diversa, in collaborazione con la Blaze Up Family. L'ingresso è di 15 euro. L'appuntamento è da mezzanotte in poi.

Ecco il programma

3 SALE DIVERSE, con tre programmazioni diverse:



Sala Roghers

- Sex Mutants rock band LIVE (rock and roll covers anni ‘60, ‘70 per grandi shake shake delle anche)

- Roghers dj set (rock and roll ‘50, beat '60, Brit pop e sing along emozionali + almeno un pezzo di Lucio Dalla da urlare insieme!)

- M y // d j // p o n y // dj set (mettono solo roba oscena: TRASH nell’animo, nell’aspetto e nella scelta sonora)



Sala Attrazioni:

- KARAOKE TRASH by Nicola Piro

- toro meccanico GRATIS (tutto vero!)

- Giochi Penosi presenta #superbotteebamba2turbo (giocabile in due alla volta)

- ziggurat (ce faceva troppo ridere costruire una ziggurat quindi l’avemo fatto)



Sala BLAZE UP Reggae/hiphop/dub/dancehall:

- Gillo Mc & Sativa Roots Ensemble live start 01:00

- aftershow till 6.00 am by:

- Mr.JOINT Selecta & Zionet Roots&Culture

- GOLDSMITH from Get Down - The Party

- Jacopo Master Dread from Farisan Hi Fi

- Sampla Bmg Maxville & Djeebigjoe Rockyvybz

- Artin Miri from DANCEHALL PARADISE

- RUDE TOTO from BOOTS and ROOTS

- Dubandground from MARCHE DUB FAMILY

- special guest Astarbene - The Reggae Radio Show