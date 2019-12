Capodanno a Passignano, brindisi e musica fino a tarda notte

Non può mancare il Lago Trasimento tra le località più suggestive dove trascorrere la notte di Capodanno. Con il Capodanno a Passignano, infatti, l'appuntamento è per grandi e piccoli in PIazza Garibaldi a partire dalle 23.00 e fino alle ore 01.00. Ad animare l'attesa dell'anno nuovo sarà la CLARS LIVE BAND con musica live anni 70/80/90. A mezzanotte brindisi in piazza e spettacolo pirotecnico.

Dalle 01 fino a tarda notte si proseguono le danze con LATO DJ - "dance all night".