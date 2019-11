Capodanno Matto, oltre 500 persone: "Leonardo Cenci ha testimoniato che la vita è un dono meraviglioso"

Oltre 500 persone alla Città della Domenica per il primo “Capodanno Matto” senza Leo. Un grande numero di amici e affezionati all’associazione hanno voluto far sentire il proprio calore in una festa, organizzata proprio come avrebbe voluto Leonardo.

Una festa che ha visto la presenza di tanti amici dello spettacolo: Marco Bocci e Laura Chiatti hanno inviato un video, Antonio Mezzancella, Annalisa Baldi, Andrea paris, Nicola Pesaresi, Magic Andrea, i 7 Cervelli, il dj set di Max Radio. Tutto magistralmente condotto da Massimo Zamponi. Ospiti istituzionali il vicepresidente della Provincia di Perugia, Sandro Pasquali, il consigliere regionale Andrea Fora e gli assessori del Comune di Perugia, Edi Cicchi e Clara Pastorelli.

“Tanti amici accomunati da un legame ad una persona: Leonardo Cenci, capace di testimoniare in modo sincero e incisivo una realtà semplice e sotto gli occhi di tutti, che la vita è un dono meraviglioso”, ha detto Federico Cenci introducendo la cerimonia. “Un momento che ha voluto, come diceva Leo, far vivere la festa a chi quotidianamete vive invece la malattia, grazie alla presenza di tutte le associazioni impegnate nel sociale e in particolare nell’ambito della malattia oncologica”.

“Leonardo – ha aggiunto Federico - nel periodo della sua malattia diceva spesso che non gradiva sentirsi domandare "come stai?" diceva che la domanda stona e mette in difficoltà un malato oncologico grave perché la realtà non porta facilmente un risposta tipo "bene". Leo se la cavava dicendo " meglio che posso", concentrandosi poi su ciò che poteva riuscire a fare bene senza troppo pensare alla sua condizione dello stare bene. E Leo ha voluto fortemente fare bene, e la lista del suo fare bene sarebbe lunga da elencare compiutamente”.