Capodanno "itinerante" in centro con il Nuovo Galà di Perugia

Il 𝗡𝘂𝗼𝘃𝗼 𝗚𝗮𝗹𝗮̀ 𝗱𝗶 𝗣𝗲𝗿𝘂𝗴𝗶𝗮 è un avento pensato per trascorrere uno splendido fine anno nell’acropoli del capoluogo umbro.



Prevede un gran Cenone, musica e festa in maschera veneziana per tutta la notte. Ecco come funziona.



Prenota il cenone in uno dei ristoranti nel centro storico di Perugia appositamente selezionato e, dopo cena, potrai raggiungere a piedi tutte le Feste della manifestazione. L'accesso è gratuito e avviene esclusivamente tramite un braccialetto fornito dall'organizzazione.



Ecco i ristoranti che aderiscono all'iniziativa:

Umbrò

Da Peppone

Cesarino

La Fame

Tozza & Bocconi

Il Birraio

Il Bistrot

Il Piatto Forte

elenco in corso di aggiornamento

Alcune delle feste dopo il Cenono:

Umbrò

Il Birraio

Il Bistrot

La Fame

e altri

Ogni locale offrirà un tipo di intrattenimento musicale diverso per incontrare i gusti di tutti.



La musica sarà a cura di

DJ FAUST-T

Dj Fojo

Fede Turry Voice

Music Live Jazz

ed altri...



Non c'è bisogno dell'auto!

Tutti i parcheggi con le strisce blu sono gratuiti dalle ore 20:00 fino alla mattina seguente.

Tariffa agevolata 2,50€ dalle 20:00 alle 2:00 per tutti i parcheggi a pagamento (escluso il mercato coperto) .

Apertura straordinaria del minimetrò fino alle 2:00.