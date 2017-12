Il lago, le colline, le stelle.. un Capodanno speciale e diverso dal solito al Trasimeno

L’Associazione “L’olivo e la ginestra” propone un capodanno diverso, rinunciando alla dimensione semplicemente consumistica per dare correttamente spazio al binomio natura-salute, declinato sul versante di una matura socialità che porti a condividere valori ed esperienze.

È dunque prevista una “Camminata di Capodanno al Trasimeno”, sotto il brand artistico e suggestivo “Rêverie au bord du lac”. Ma non di “fantasticheria” si tratta, bensì di una concretissima passeggiata open air, in un territorio ad alto valore naturalistico. Dopo due capodanni passati a camminare tra Santa Maria degli Angeli e Assisi, quest’anno si va, dunque, al Trasimeno.

Questa volta è proposto il teatro naturale della bella Passignano sul Trasimeno per festeggiare degnamente, e in compagnia, la fine del 2017 e l’arrivo del 2018. Le sponde del Lago e le colline che punteggiano il paesaggio sono state traversate dai soci in lungo e in largo e in tutte le stagioni. Ma il territorio lacustre riesce continuamente a cambiare colori e prospettive assumendo, di volta in volta, una magia diversa e particolare. L’associazione offre, dunque, la possibilità di scoprirla, camminando insieme e in piacevole compagnia.

L’arrivo del nuovo anno verrà festeggiato aprendo una bottiglia, in un bel luogo panoramico con vista sul Lago. Poi il ritorno e una pausa per consumare insieme, e offrendosi a vicenda, i cibi che ciascuno avrà portato.Partenza alla 20:00 con ritrovo davanti al Municipio.Informazioni dettagliate presso: louismontagnoli@icloud.com – 3471715155; romaniermete@gmail.com – 3471148395.