Rubrica Capodanno: tutti gli eventi in giro per l'Umbria per salutare insieme il nuovo anno

L'Umbria si prepara a festeggiare l'anno nuovo e lo fa organizzando feste in tutte le piazze. Da Perugia fino alla piccola Montone, in ogni borgo sarà un escalation di note e colore con i tradizionali fuochi d'artificio. Si parte dal centro storico del capoluogo umbro, dove per l'occorrenza l'Amministrazione comunale ha pensato a delle agevolazioni per i parcheggi e al prolungamento dell'orario del Minimetrò. (per il programma completo cliccare qui).

Feste – A Pian di Massiano festa la festa dal titolo “Priogionieri a Capodanno” organizzata da Psychiatric - Alcatraz. Spostandosi verso il lago Trasimeno a Castiglione del Lago, i commercianti hanno organizzato un brindisi con musica in piazza Mazzini. A Spoleto invece appuntamento con suoni e colori nel centro della città. Non da meno Assisi che, quest'anno con le sue splendidi luci, ha deciso di movimentare il capodanno organizzando Dj set in piazza. Anche Montone non si è tirata indietro con l'Amministrazione comunale che ha deciso di salutare il nuovo anno con una festa. Imperdibile invece per gli appassionati di musica il concerto di Renzo Arbore che si terrà a Perugia.