Capodanno in centro, dal Gran Galà in maschera a spettacoli e concerti itineranti: il programma

Conto alla rovescia per la lunga notte di San Silvestro a Perugia. Il centro storico si prepara a festeggiare l'arrivo del nuovo anno con un ricco programma fatto di spettacoli itineranti, musica e uno speciale gran Galà in maschera.

QUI TUTTO IL PROGRAMMA DEL GRAN GALA' DI PERUGIA E I RISTORANTI CHE ADERISCONO ALL'INIZIATIVA

Dalle 22.00 iniziano i concerti con Dj set e musica dal vivo nelle piazze del centro storico. Si parte con Dj - Set Edicola Starlight, Dj Steve Simac e Vocalist Renato (Friday I'm Rock, Urban Club) in via Mazzini/Piazza Matteotti. Dalle ore 22.30 la street band "Akuna Matata" si esibirà in Piazza Italia, Corso Vannucci e Piazza IV Novembre con i suoi ritmi calienti, brasiliani e africani. Dalle ore 22, in Piazza IV Novembre, ad allietare il pubblico ci saranno i ritmi balcanici degli "Hobos", mentre le ballate popolari (pizzica) prenderanno vita in Piazza IV Novembre alle ore 22.15 e in Piazzetta Santo Stefano/Via dei Priori alle ore 23.30 con "Officina Popolare".

Dalle 22.30 spettacoli itineranti grazie ai trampolieri "La voce della luna"; "Gli sgruzzi" e la "Compagnia dei Beffardelli" che si esibiranno in animazioni e spettacolo - parata tra Piazza Italia, Corso Vannucci e Piazza IV Novembre.

Allo scoccar della Mezzanotte, l'atteso nuovo anno verrà salutato ai Giardini Carducci con il tradizionale spettacolo di fuochi d'artificio e il brindisi sotto le stelle.