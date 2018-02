La tappa umbra di Caparezza al Palaevangelisti: tutti i dettagli

Caparezza è tornato con il suo nuovo album lo scorso settembre a tre anni di distanza da "Museica" e ha dato inizio a novembre 2017 ad un tour nei palazzetti di molte città italiane tra le quali anche Perugia: lo vedremo in scena domenica 25 febbraio al Palaevangelisti, un palco che già in passato aveva ospitato il celebre rapper italiano.

Il suo ultimo album, Prisoner 709, è molto diverso dagli altri, è un lavoro musicale che nasce per Caparezza in un periodo di profonda crisi personale: come vuole indicare il titolo stesso del suo ultimo lavoro, Caparezza parla di una prigione mentale dalla quale è riuscito ad uscire grazie ad un profondo lavoro su se stesso.

Le date del suo tour hanno registrato molti sold out in numerose città italiane, tra cui Firenze, Milano, Bari ed è per questo che i concerti di Caparezza andranno a toccare in questo 2018 dieci nuove città a partire da Modena per concludersi proprio a Perugia. Parliamo non solo di un concerto coinvolgente, ma di un vero e proprio spettacolo itinerante, alternato a momenti di danza, monologhi e vecchi successi del cantautore pugliese.

Prevendite autorizzate ancora disponibili su www.ticketone Prezzi biglietti: parterre o tribuna non numerata 25,00 euro, gradinata numerata 26,00 euro, poltroncine laterali 30,00 euro (i prezzi indicati non sono compresi dei diritti di prevendita)