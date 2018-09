Concerto nelle cantine di casa Leopardi: lo spettacolo dei nostri musicisti tra note e degustazioni di prelibatezze

I musicisti perugini si esibiscono nelle cantine di casa Leopardi. Perugia ama il poeta della Luna. Se non bastassero gli insuperabili studi leopardiani del nostro Walter Binni, si potrebbe citare lo strabiliante concerto del Trio Namaste che si è esibito nel “natio borgo selvaggio” di leopardiana memoria mandando in visibilio il numeroso pubblico. Una degna conclusione del KammerFestival 2018, con la Civica Scuola di musica Gigli e il Comune di Recanati.

Il KammerFestival consta di un insieme di quattro concerti di musica da camera. La Kermesse è organizzata dal comune di Recanati, con la direzione artistica della pianista Ilaria Baleani che abbiamo avuto come ospite al Sodalizio di San Martino e la cui esibizione fu entusiasticamente recensita da Perugia Today.

A Recanati, l’evento di chiusura è stato affidato al trio perugino "Namaste", formato dai clarinettisti Natalia Benedetti e Guido Arbonelli, validamente affiancati dal pianista Michele Fabrizi. Il concerto si è tenuto nelle cantine di casa Leopardi, eccezionalmente aperte al pubblico per l'occasione. Emozionante l'atmosfera ove si respira la vita del grande poeta, rivivendo i crucci e le delusioni di quel grande spirito.

Il concerto ha toccato il repertorio classico, con Mozart e Bellini, per poi dipanarsi verso fascinosi orizzonti musicali, dal sud America alla musica ebraica. Dalla critica di settore, l’evento è stato definito come un concerto strabiliante che ha mandato in delirio gli oltre 300 invitati.

Chicca di carattere gastronomico-culturale: la degustazione finale con cibi tratti dalla lista (autografa) del poeta di Silvia con l’elenco dei suoi 49 cibi preferiti. La serata dai "cinque sensi" è stata organizzata in collaborazione con il Rotary Club "Giacomo Leopardi" di Recanati.