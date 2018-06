Ultimo week end di Cantine in centro: spazio ai migliori vini, degustazione di sigari e distillati tutto made in Umbria

Ultimo giorno di Cantine in centro”, che dalle 10 alle 20 di domenica 17 giugno porta nel cuore dell’acropoli perugina, in piazza Matteotti, alcune delle eccellenze vitivinicole regionali, spesso poco conosciute dagli stessi umbri… Bianchi, rossi e rosati, naturali, biologici e biodinamici, ma comunque tutti rigorosamente made in Umbria, i vini delle cantine presenti negli stand di piazza Matteotti potranno essere degustati conversando comodamente nel salotto open air allestito al centro del perimetro espositivo.

Per conoscere meglio i prodotti delle cantine presenti sarà possibile partecipare alle degustazioni guidate con vini abbinati a prodotti tipici locali offerti da Promocamera, organizzate alle ore 11,30 e poi alle 17 nel Centro camerale G. Alessi di via Mazzini dove prosegue fino a sera "Vignette e vigne", l’esposizione di vignette umoristiche di Claudio Ferracci a cura della Biblioteca delle Nuvole.

Per gli appassionati del genere la Compagnia Toscana Sigari torna a proporre degustazioni di sigari e distillati umbri, in piazza Matteotti dalle 17 alle 19. E alle ore 18 nel Centro Camerale G. Alessi la tradizionale premiazione dei vini dolci dell’Umbria, altri grandi protagonisti della cultura e della tradizione enologica regionale.

Il costo del tagliando degustazione resta invariato a 10 euro (di cui 1 euro devoluto all'ARONC , l’associazione che sostiene la Radioterapia Oncologica di Perugia) e comprende 5 degustazioni di vino e 1 piatto di assaggio di prodotti tipici umbri oltre al bicchiere per la degustazione, mentre ogni successiva singola degustazione di vino costerà 2 euro. La novità è che quest’anno su ogni tagliando acquistato 1 euro sarà devoluto), l’associazione che sostiene il reparto di radioterapia oncologica dell’Azienda ospedaliera di Perugia con borse di studio, progetti di ricerca e attività di volontariato.