Cantine Aperte per la Vendemmia: degustazioni, prodotti tipici ed eccellenze del territorio

Domenica 23 settembre 22 cantine socie del Movimento Turismo del Vino dell’Umbria aprono le porte per la vendemmia, offrendo la possibilità a tutti di diventare Vignaioli per un giorno. Grandi e piccoli potranno rivivere l’atmosfera allegra della raccolta dell’uva di una volta, gustare le eccellenze tipiche del periodo e divertirsi grazie alle tante animazioni organizzate per l’occasione dalle cantine.

Di seguito il programma della giornata cantina per cantina.

COLLI ALTO TIBERINI - COLLI DEL TRASIMENO

BLASI CANTINE

Via Case Sparse Loc. San Benedetto

Umbertide PG

tel. 075 9413451/339 8697891

www.cantineblasi.it - blasicantine@libero.it

Il 23 settembre, in occasione di Cantine Aperte in Vendemmia, la cantina Blasi sarà aperta nel pomeriggio per la raccolta dell'uva, seguita da degustazione di vini accompagnata da un ricco buffet.

MADREVITE

Via Cimbano, 36 - Castiglione del Lago PG

tel. 075 9527220 / 397 0046160

www.madrevite.com

info@madrevite.com

ASSISI - COLLI PERUGINI - TORGIANO

CHIORRI AZIENDA AGRARIA

Via Todi, 100 - Loc. S. Enea 06132 Perugia PG

tel. 075 607141

www.chiorri.it - info@chiorri.it

Domenica 23 settembre la cantina Chiorri resterà aperta dalle 16 alle 19,30 per un divertente pomeriggio di vendemmia. Il programma prevede una passeggiata tra i vigneti, adatta a tutti, e la possibilità di vendemmiare, per poi proseguire con la visita alla cantina per scoprire le diverse fasi di lavorazione del vino. Infine, una meritata merenda e l’assaggio del primo mosto. Per gli adulti, alle 17,30 anche la possibilità di una degustazione guidata (su prenotazione), con Verticale della Selezione Antonio Chiorri (costo 10,00 euro).

AGRICOLA GORETTI

Strada del Pino 4, Pila - Perugia PG

tel. 075 607316

www.vinigoretti.com - goretti@vinigoretti.com

Passeggiata in vigna con una vera e propria lezione di fitness tra i vigneti de L’Arringatore e degustazione finale: è quanto propone la cantina Goretti in occasione di Cantine Aperte in Vendemmia, domenica 23 settembre, per trascorrere una giornata di benessere, relax e gusto, a contatto con la natura, in collaborazione con il trainer Enrico Manfroni. Ritrovo alle 9.45 in cantina e partenza dalla Torre Goretti alle ore 10.00, per circa un’ora di camminata tra le colline perugine per poi allenarsi tra i filari. Al termine, degustazione con vini Goretti.

Costo: 10€ a persona - Gradita la prenotazione

In caso di mal tempo, l’evento sarà annullato

LUNGAROTTI

Viale Giorgio Lungarotti, 2 - Torgiano PG

tel. 075 9886649

www.lungarotti.it - welcome@lungarotti.it

Nella cornice della cantina Lungarotti di Torgiano, domenica 23 settembre, Massimiliano MaMo Donnari, artista dallo stile atipico ed eclettico proporrà una mostra d’arte contemporanea e pop unica nel suo genere, allestita nel cuore della cantina. Alle 17 visita della cantina e alle 17,30 inaugurazione della mostra. Al termine (ore 18,30) aperitivo con brindisi in enoteca. Per tutta la giornata dalle 10 alle 17 visite in cantina su prenotazione e ai Musei del Vino e dell’Olivo e dell’Olio.

Info e prenotazioni enoteca@lungarotti.it o 075.9886649

TERRE MARGARITELLI

Loc. Miralduolo - Torgiano PG

tel. 075 7824668

www.terremargaritelli.com

info@terremargaritelli.com

Pinocchio torna alla cantina Terre Margaritelli anche per la vendemmia 2018 e accompagnerà grandi e piccini in una passeggiata tra i filari per scoprire come l’Uva diventa Vino! Il percorso didattico inizierà alle 11 di domenica 23 settembre con un laboratorio sulla produzione di vino con i grappoli raccolti in vigna e la pigiatura con i piedi*

Su prenotazione è previsto anche il pranzo, quindi, a partire dalle 15,30 la degustazione guidata dei prodotti Terre Margaritelli Vino Biologico.

Per partecipare alla pigiatura gonna campagnola per lei e pantaloni corti per lui!!!

SPORTOLETTI

Via Lombardia, 1 - Spello PG

tel. 0742 651461

www.sportoletti.com - info@sportoletti.com

SOC. AGR. SAIO FAMIGLIA MENCARELLI S.S.

Via della Passerella, 9 - Assisi PG

tel. 338 2304328 - 3358374784

www.saioassisi.it - info@saioassisi.it

Da Saio Assisi, la Vendemmia è quella di una volta, con la raccolta a mano dell’uva dai filari e la pigiatura dei grappoli a piedi nudi dentro ai tini. Appuntamento per tutti i partecipanti al Saio Wine Shop per iniziare il percorso in vigna, quindi arrivo in cantina con il raccolto per la pigiatura e, dopo tanto lavoro, un meritato aperitivo in terrazza, a partire dalle 18, con Assisi sullo sfondo. 4 i vini in degustazione, accompagnati da specialità artigianali a km 0 (prenotazione obbligatoria, numero limitato. Prezzo: € 15,00 a persona. Bambini fino a 6 anni gratis e fino a 10 anni € 10,00 cad.).

Il percorso è adatto a qualunque età. E' suggerito un abbigliamento sportivo con scarpe da ginnastica e cappello per il sole. Per coloro che vorranno cimentarsi con la pigiatura dell'uva si suggerisce di portare una t-shirt di scorta e pantaloni corti.

MONTEFALCO - COLLI MARTANI

ANTONELLI SAN MARCO

Loc. San Marco, 60 - Montefalco PG

tel. 0742 379158

www.antonellisanmarco.it -info@antonellisanmarco.it

In occasione di Cantine Aperte in Vendemmia 2018,domenica 23 settembre a partire dalle ore 10:00, sarà possibile visitare la cantina e degustare i vini di produzione, in accompagnamento a prodotti del territorio, tra cui la marmellata di sagrantino e l’olio extra vergine di oliva biologico dell’azienda.

ARNALDO CAPRAI

Loc. Torre - Montefalco PG

tel. 0742 378802

www.arnaldocaprai.it - info@arnaldocaprai.it

In occasione della Ciclostorica La Francescana sarà possibile godersi appieno il territorio e tornare indietro nel tempo con un’edizione speciale del “PIC-NIC IN VIGNA” in versione “Vintage”. Dress-up richiesto: anni 50-60

Prenotazione obbligatoria: tour@arnaldocaprai.it o allo 0742/378802

Costo per persona 35.00 euro

AZ. AGR. SCACCIADIAVOLI

Loc. Cantinone, 31 - Montefalco PG

tel. 0742 371210

www.scacciadiavoli.it - info@scacciadiavoli.it/scacciadiavoli@tin.it

La Cantina Scacciadiavoli sarà aperta sabato 22 Settembre dalle 10 alle 18 per visite in cantina con degustazione finale di vini.

Per info e prenotazioni: visits@scacciadiavoli.it

CANTINA BALDASSARRI

Loc. Pianelli, 65 - Collazzone PG

tel. 075 8707299

www.cantinabaldassarri.it

cantinabaldassarriluciano@gmail.com

Domenica 23 settembre, la cantina Baldassarri resterà aperta dalle 12 alle 19 per degustazioni di vini e visite in cantina. Durante il pomeriggio, si potrà partecipare alla dimostrazione di pigiatura e torchiatura delle uve con antiche attrezzature e per i più piccini la possibilità di pigiare l’uva a piedi nudi. Consigliata la prenotazione.

DI FILIPPO

Voc. Conversino, 153 - Cannara PG

tel. 0742 731242

www.vinidifilippo.com

info@vinidifilippo.com

Cantine Aperte in Vendemmia alla cantina Di Filippo sarà sia sabato 22 che domenica 23 settembre, per un fine settimana all’insegna del gusto e del relax totalmente bio.

Sabato 22, la cantina offre l’occasione per immergersi appieno nel fascino del rituale della Vendemmia, con una rilassante passeggiata in carrozza tra le vigne del progetto "One Goose Revolution" e la degustazione del mosto fiore e dei vini, in abbinamento a prodotti biologici dalle ore 9:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 16:30 (Costo per persona 25€).

Domenica 23 Settembre, ancora degustazione del mosto fiore e dei vini in abbinamento a prodotti biologici dalle 17:00 alle 19:00 (Costo per persona 10€).

Prenotazione obbligatoria entro venerdì 21 Settembre a degustazioni@vinidifilippo.com o al 389/872 82 82

AZ. AGR. DIONIGI

Via Madonna della Pia, 44 - Bevagna PG

tel. 0742 360395

www.cantinadionigi.it

info@cantinadionigi.it

Domenica 23 settembre dalle ore 18,00 visite alla cantina per vedere le varie fasi della vendemmia ed assaggiare il “mosto” appena estratto dai grappoli d’uva.

Dalle ore 19:00 avrà inizio il programma musicale con il concerto del gruppo"THE BLINKS, Uun raffinato viaggio nel pop-rock degli anni 80 e 90.

A pagamento saranno previste degustazioni guidate di alcuni dei nostri vini accompagnati da prodotti tipici del territorio.

FONGOLI SOC. AGR. S.S.

Loc. San Marco, 67 - Montefalco PG

tel. 0742 378930

www.fongoli.com

info@fongoli.com

Domenica 23 Settembre dalle ore 10.00 alle ore 16.00 la cantina Fongoli resterà aperta per una giornata all'insegna del "Profumo di Mosto”. I visitatori potranno assistere alle varie fasi di lavorazione di questo cruciale momento della vita del vino.

Visite guidate in cantina, nella vecchia bottaia e al museo della tradizione contadina ed enologica. La mattinata si concluderà con un pic - nic in vigna e la degustazione dei vini di produzione.

Prenotazione obbligatoria, prezzo a persona: € 25,00 adulti - €10,00 bambini

Occorrente consigliato: un telo su cui stendersi

CANTINA LA VENERANDA

Loc. Montepennino, snc - Montefalco

tel. 0742 951630

www.laveneranda.com - info@laveneranda.com

Alla riscoperta di antiche tradizioni

In occasione di Cantine Aperte in Vendemmia La Veneranda organizza una giornata alla riscoperta di antiche tradizioni con "C'era una volta la vendemmia”.

La mattina del 23 settembre alle ore 10.00 appuntamento per tutti, grandi e piccini, presso la cantina e, muniti di secchi e forbici, inizia la raccolta dell’uva che poi sarà pigiata con i piedi. Seguiranno le fasi tecniche di torchiatura e avvio fermentazione.

A seguire si potranno degustare tutti i nostri vini e mangiare salumi e formaggi o carne alla brace allietati da musica dal vivo.

Necessaria la prenotazione.

LUNGAROTTI

Via del Boschetto - Loc. Turrita di Montefalco PG

tel. 0742 378868 / 075 9886649

www.lungarotti.it

montefalco@lungarotti.it

La cantina Lungarotti a Montefalco sarà aperta Sabato 22 settembre, dalle ore 19 per la visita guidata in cantina, aperitivo a bordo vigna e cena in cantina con prodotti settembrini in abbinamento ai vini. (su prenotazione con raggiungimento minimo 30pax).

ANTANO MILZIADE EREDI

FATTORIA COLLEALLODOLE

Via Colleallodole, 3 - Bevagna PG

tel. 0742 361897 / 335 8342207

www.fattoriacolleallodole.it

info@fattoriacolleallodole.com

In occasione di Cantine Aperte in Vendemmia, la cantina MIlziade Antano Fattoria Colleallodole presenta il Cantico della vendemmia. Del resto, Settembre è il mese 'sacro' in cui l'uva si trasforma in vino: un rito che deve essere festeggiato con il buon cibo e i calici pieni. Il menù della cantina prevede il migliore streetfood umbro, in collaborazione con l'azienda Appennino Srl, accompagnato da Montefalco Rosso e Sagrantino della casa.

TENUTA CASTELBUONO

Voc. Castellaccio, 9 - Bevagna PG

tel. 0742 361670

www.tenutacastelbuono.it - carapace@tenutelunelli.it

Domenica 23 settembre, la Tenuta Castelbuono propone “In attesa della Ciclostorica La Francescana”, visita del Carapace e degustazione dei vini delle Tenute Lunelli (Costo per persona 8.00 euro- degustazione di due vini)

SASSO DEI LUPI

Via Carlo Faina 16 - Marsciano

tel. 075 874 9523

www.sassodeilupi.it - info@sassodeilupi.it

Dalle 11 alle 18 di domenica 23 settembre, la Cantina Sasso dei Lupi aspetta grandi e piccoli al punto vendita di Marsciano per la tradizionale pigiatura dell’uva appena colta, la degustazione del mosto fiore, così come esce dal torchio e rivivere tutti insieme la vendemmia come era una volta. Per tutti pranzo a base di Grigliata & Vino, a base e di bruschette, salsicce e verdure, accompagnati dai vini delle cantina (costo 12,00 euro, bambini fino a 10 anni: 9 euro - solo degustazione dei quattro vini della cantina 10,00 euro). Gradita la prenotazione

ORVIETO - LAGO DI CORBARA

AZ. AGR. CASTELLO DI CORBARA

Loc. Corbara, 7

05018 Orvieto TR

tel. 0763 304035

www.castellodicorbara.it

info@castellodicorbara.it

AZ. AGR POGGIO CAVALLO

Loc. Le Velette, 14/15

05018 Orvieto TR

Tel. 366 1045705

www.poggiocavallovini.it

info@poggiocavallovini.it

Domenica 23 settembre, in occasione di Cantine Aperte in Vendemmia, la cantina Poggio Cavallo è aperta dalle ore 11 per una rilassante passeggiata tra le vigne e visita guidata alla cantina, quindi degustazione dei vini di produzione propria, accompagnati dalla pasta fresca fatta al momento, in collaborazione con la Bottega del Tortellino. Per gli appassionati del pallone, Calci in botte, una simpatica gara a premi, senior e junior, in collaborazione con l’Orvietana Calcio.